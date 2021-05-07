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Жизнь

Стало известно, какие продукты подарят алтайские власти ветеранам к 9 мая

Ко Дню Победы ветеранам в Алтайском крае за счет краевой казны подготовили 829 продуктовых наборов и поздравительных открыток. Об этом сообщили в региональном минсоцзащиты.

Продуктовый набор к 9 мая.
Продуктовый набор к 9 мая.
aksp.ru

В наборы входят продукты алтайских производителей: две палки колбасы, сыр, кисель, тушенка, конфеты, печенья, икра, зефир, мед, масло, чай и другие товары.

Продуктовый набор к 9 мая.
Продуктовый набор к 9 мая.
aksp.ru

Подарки вручаются ветеранам дома с 5 по 9 мая поздравительными мобильными бригадами.

«Учитывая эпидемиологическую ситуацию бригады, оснащены средствами защиты, перед выездом проводится термометрия», — уверяют в минсоцзащите.

В Алтайском крае проживает 12 361 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе 413 участников ВОВ, 3 455 вдов участников ВОВ, 9 842 тружеников тыла, 166 жителей блокадного Ленинграда и 212 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.

Ранее в Барнауле огромной георгиевской лентой украсили склон Нагорного парка.

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