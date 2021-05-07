Стало известно, какие продукты подарят алтайские власти ветеранам к 9 мая

В наборы входят продукты алтайских производителей: две палки колбасы, сыр, кисель, тушенка, конфеты, печенья, икра, зефир, мед, масло, чай и другие товары.
Подарки вручаются ветеранам дома с 5 по 9 мая поздравительными мобильными бригадами.
«Учитывая эпидемиологическую ситуацию бригады, оснащены средствами защиты, перед выездом проводится термометрия», — уверяют в минсоцзащите.
В Алтайском крае проживает 12 361 ветеран Великой Отечественной войны, в том числе 413 участников ВОВ, 3 455 вдов участников ВОВ, 9 842 тружеников тыла, 166 жителей блокадного Ленинграда и 212 бывших несовершеннолетних узников фашистских лагерей.
Ранее в Барнауле огромной георгиевской лентой украсили склон Нагорного парка.