Пугачева приобрела участок на Кузьминском кладбище в Москве. Причем там она хочет построить семейный склеп.

О здоровье певицы говорят многое. В основном, переживают за ее сердце. Примадонне даже предсказывали, что она умрет в самолете.

Однажды это чуть не сбылось. Певицу привели в себя в последний момент, когда она была на борту.

Сейчас Алла Пугачева живет в Израиле. Она уехала туда после начала СВО, продала замок в Грязи. Периодически она приезжает в Москву. Например, ее заметили на похоронах Валентина Юдашкина.