18 августа
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Жизнь

Алла Пугачева прислала венок на похороны клоуна

В Московском цирке на Цветном бульваре проходит церемония прощания с клоуном Андреем Николаевым.

Свечи. Молитва.
Свечи. Молитва.
СС0

Публика знает его в образе легендарного клоуна Андрюши, напоминает LIFE. Огромный венок из белых роз прислала певица Алла Пугачева — его внесли сотрудники цирка и установили у изголовья гроба.

Что произошло

Легенду цирка Андрея Николаева экстренно госпитализирован в московскую клинику с острой стадией механической желтухи. Ему требовалось хирургическое вмешательство, чтобы избавиться от желтухи, однако он отказался от операции.

Клоун Андрюша умер на 86-м году жизни. Причиной смерти называются перитонит и некроз желчного пузыря.

Об артисте

Андрей Николаев — народный артист России и единственный в СССР обладатель главного циркового приза «Золотая маска Грока».

Он также преподавал в ГИТИС, был наставником Аллы Пугачевой, Александра Буйнова и многих других артистов.

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