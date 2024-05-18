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Жизнь

Стало известно, что строго запрещено делать на Капустницу. И почему нельзя есть огурцы

18 мая — народный праздник Арина Капустница и церковное празднование иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша». Altapress.ru рассказывает о запретах этого дня.

Что нельзя делать 18 мая

  • Нельзя сплетничать, разводить слухи, лгать о других людях — к проблемам с зубами и простуде на губе.
  • Нельзя оставлять грязную посуду на столе, особенно на ночь - в дом может проникнуть нечистая сила и разрушить семейный лад.
  • Не стоит после захода солнца выходить на улицу — считалось, что нечисть в эту ночь не спит и бродит по округе, выискивая, к чему прицепиться и навредить.
  • Запрещено жаловаться на жизнь, судьбу, проблемы — положение только ухудшится.
  • Нельзя переступать или перепрыгивать через поваленные деревья, которые находятся возле поля, сада, огорода. Эти деревья защищают посевы от нечисти. А перешагнув - можно вместе с собой переправить злые силы.
  • Нельзя есть капусту и огурцы — они плохо уродятся.

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