Стало известно, что строго запрещено делать на Капустницу. И почему нельзя есть огурцы

Что нельзя делать 18 мая
- Нельзя сплетничать, разводить слухи, лгать о других людях — к проблемам с зубами и простуде на губе.
- Нельзя оставлять грязную посуду на столе, особенно на ночь - в дом может проникнуть нечистая сила и разрушить семейный лад.
- Не стоит после захода солнца выходить на улицу — считалось, что нечисть в эту ночь не спит и бродит по округе, выискивая, к чему прицепиться и навредить.
- Запрещено жаловаться на жизнь, судьбу, проблемы — положение только ухудшится.
- Нельзя переступать или перепрыгивать через поваленные деревья, которые находятся возле поля, сада, огорода. Эти деревья защищают посевы от нечисти. А перешагнув - можно вместе с собой переправить злые силы.
- Нельзя есть капусту и огурцы — они плохо уродятся.
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