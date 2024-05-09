Стало известно, что в Изумрудном парке появится пешеходный фонтан

В Барнауле начался пятый, завершающий этап проекта по реконструкции «Изумрудного», о чем сообщили в Алтайкрайимуществе.

В текущем году планируется создать парковку и проложить тротуар, а также установить освещение со стороны пр. Сибирского. Кроме того, будет построено ограждение со стороны ул. Ленской.

В завершение, на центральной аллее разместят информационные стелы, будет восстановлен Шахматный павильон, а рядом со стадионом «Клевченя» создадут спортивный кластер.

Работы уже активно проводятся. Начато обустройство парковки, часть тротуара уже готова, прокладываются линии электропередач. Основные строительные материалы заказаны подрядчиком и в ближайшее время будут доставлены в парк.

В 2024 году планируется построить пешеходный фонтан между прудом и лужайкой. Все элементы фонтана будут расположены так, чтобы по этой территории можно было свободно перемещаться.

На завершение работ по реконструкции парка в 2024 году будет выделено 30 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в барнаульском парке «Изумрудный» пройдет праздничная программа в честь Дня Победы.

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