Стало известно, есть ли в алтайских госпиталях «запрещенные» аппараты ИВЛ

В медорганизациях региона нет аппаратов искусственной вентиляции легких указанного производителя, рассказали altapress.ru в минздраве края.
По данным на 15 мая, в регионе 669 аппаратов ИВЛ (категория дети/взрослые), 417 из которых находятся в развернутых ковид-госпиталях.
Пожары в больницах
Аппараты «Авента-М» использовали в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая.
В результате ЧП погибли шесть человек (пятеро в Петербурге и одна женщина в Москве).
Эксперты Минздрава и депутаты Госдумы отказываются верить в неисправность устройств. Как пишет «Газета.Ru», больницы могли «халтурно» подготовиться к использованию ИВЛ, пытаясь быстро перепрофилироваться на фоне пандемии.
Версии возгорания аппаратов ИВЛ придерживается как петербургский, так и московский главк МЧС.
Также есть предположения, что причиной стал скачок напряжения.