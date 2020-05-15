Стало известно, есть ли в алтайских госпиталях «запрещенные» аппараты ИВЛ

13 мая стало известно, что Росздравнадзор приостановил обращение в России аппаратов ИВЛ «Авента-М», которые после 1 апреля выпустил «Уральский приборостроительный завод». Также сообщалось, что Алтайский край в начале апреля получил около 20 млн рублей на закупку аппаратов в коронавирусные госпитали.

В медорганизациях региона нет аппаратов искусственной вентиляции легких указанного производителя, рассказали altapress.ru в минздраве края.

По данным на 15 мая, в регионе 669 аппаратов ИВЛ (категория дети/взрослые), 417 из которых находятся в развернутых ковид-госпиталях.

Пожары в больницах

Аппараты «Авента-М» использовали в городской клинической больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, где произошли пожары 9 и 12 мая.

В результате ЧП погибли шесть человек (пятеро в Петербурге и одна женщина в Москве).

Эксперты Минздрава и депутаты Госдумы отказываются верить в неисправность устройств. Как пишет «Газета.Ru», больницы могли «халтурно» подготовиться к использованию ИВЛ, пытаясь быстро перепрофилироваться на фоне пандемии.

Версии возгорания аппаратов ИВЛ придерживается как петербургский, так и московский главк МЧС.

Также есть предположения, что причиной стал скачок напряжения.