Стало известно, где будут находиться снежные городки в Барнауле

Три локации города украсят к Новому году, сообщает портал госзакупок .

Арбат

В снежном городке на ул. Мало-Тобольской будет деревянная лестница с перилами, горка из льда и елка с украшениями. Также подрядчик сделает ледовые конструкции и светящиеся фигуры по мотивам сказок.

Южный

На площади ДК "Южный" ( ул. Чайковского, 21) поставят новогоднюю елку с игрушками и звездой, сделают световое оформление и снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки.

Октябрьский район

В Октябрьском районе снежный городок построят на площади 5-й Гвардейской Городокской стрелковой дивизии.

Подрядчик установит ледяные постаменты и стену с барельефами, световые фигуры и елку. На ее основании разместят баннер с новогодней тематикой.

Ранее мы рассказали, где поставят главную елку в Барнауле.