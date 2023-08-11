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Жизнь

Стало известно, где похоронят актрису Веру Васильеву

Народная артистка СССР Вера Васильева скончалась 8 августа, ей было 97 лет.

Вера Васильева.
Вера Васильева.
Скриншот из YouTube

Как сообщает ТАСС, актрису похоронят на Новодевичьем кладбище

Проститься с советской артисткой можно будет в Театре сатиры в субботу, 12 августа, в 11:00 утра.

Отпевание же пройдет в 14:30 в храме Христа Спасителя.

Всю свою недвижимость актриса завещала поклоннице - названой дочери Дарье Милославской. С ней они познакомились в больнице, когда Вера Васильева приходила навещать мужа, который скончался в 2011 году.

Дальних родственников она опасалась, а близких у нее не было.

Ранее мы рассказывали, кто такая Вера Васильева и какими ролями она прославилась.

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