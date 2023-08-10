10 августа
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Вера Васильева завещала всю свою недвижимость поклоннице

Вера Васильева скончалась 9 августа. О том, что она завещала недвижимость поклоннице стало известно порталу Woman.ru.

Вера Васильева.
Вера Васильева.
Скриншот из YouTube

По словам издания, народная артистка СССР Вера Васильева завещала всю свою недвижимость названой дочери Дарье Милославской. С ней она познакомилась в больнице, когда приходила навещать мужа Владимира Ушакова. Он скончался в 2011 году.

Женщины подружились и Васильева решила оставит всю недвижимость Дарье Милославской. Дальних родственников она опасалась, а близких у нее не было.

При этом подругу она называла дочерью. И говорила, что деньги той точно не нужны - Дарья успешный юрист и гораздо богаче самой Васильевой.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость