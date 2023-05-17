17 мая
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Жизнь

Стало известно, где жила Алла Пугачева во время своего визита в Россию

Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии Алла Пугачева во время последнего приезда в Россию жила не в своем роскошном замке в деревне Грязь, пишет "КП".

Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Алла Пугачева в клипе на песню "Я летала".
Олег Влади в youtube.com

По словам продюсера Сергея Дворцова, артистку приютила вдова кутюрье Марина Юдашкина.

Пугачева находилась в России порядка трех дней. А потом вновь улетела в Израиль.

Также продюсер назвал ложью заявления Стаса Барецкого о продаже замка Пугачевой. И вновь пояснил - сделка по продаже замка состоялась еще в марте. И замок продали за 1 млрд рублей. Покупатель - известный бизнесмен и поклонник Аллы Пугачевой. Но имя его не разглашается.

Между тем скандальный шоумен Сталс Барецкий во время визита Пугачевой в Россию публично заявлял, что певица живет у него в замке в комнате, сидит на коробках. И ведет себя тише воды, ниже травы.

Между тем согласно официальным источникам, Максим Галкин* все еще числится владельцем усадьбы.

Ранее Барецкий заявил, что замок приобрел он и сотоварищи совсем за другую сумму - в два с половиной раза меньше.

И что он с компаньонами собирается там открыть элитный морг, крематорий, музей похоронного дела.

Эти заявления шоумена всколыхнули общественность. Плюс ко всему на новость об "элитном морге" сразу же отреагировал продюсер Сергей Дворцов. Он заявил, что заявления юмориста - чистейшая ложь. И назвал неадекватными заявления Барецкого.

Максим Галкин* Минюстом признан иноагентом в России.

Ограбление

В декабре 2022 года шоумена Стаса Барецкого госпитализировали в Санкт-Петербурге после ограбления у бара «Руки Вверх».

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