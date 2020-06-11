Алтайский буллинг. Стало известно, как чувствует себя избитый в Камне-на-Оби подросток

13-летний мальчик, на которого 2 июня напала группа подростков в Камне-на-Оби, до сих пор находится в больнице. Его состояние врачи оценивают как «средней тяжести». Об этом газете «Каменские известия» рассказала опекун мальчика.

По ее словам, медики диагностировали у подростка проблемы с почками.

На днях у пострадавшего до 39 градусов поднялась температура, не прекращаются головные боли.

«Я бы их не простил, даже если бы прощения попросили. Меня всегда учили: накосячил — отвечай за свои поступки», — сказал ребенок при встрече с журналистами в больнице.

Также стало известно, что банда избила мальчика, который скинул опекуну пострадавшего подростка то самое видео.

Мама «новой жертвы» подтвердила, что это была месть за то, что «слил» видео. Она передумала писать на обидчиков в полицию, «ударили-то всего несколько раз».

Ранее уже сообщалось, что это не первый случай нападения банды не только на детей, но и на взрослых.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю Андрей Подолян дал указание в рамках начавшейся проверки не только выяснить обстоятельства ситуации 2 июня, но и проанализировать все жалобы родителей, которые опубликованы в СМИ.

Правоохранители также будут перепроверять, как реагировали сотрудники полиции на заявления, поступавшие в органы внутренних дел в связи с изложенными фактами.

Что случилось в Камне-на-Оби

Подросток сидел на камне рядом с домом, пас коз, когда к нему подошли неизвестные, попросили денег. Их не оказалось. Незнакомцы начали избивать мальчика.

Происходящее снималось на видео. Ребенку наносили удары по голове и по лицу, в том числе, ногами.

Придя вечером домой, ребенок быстро отмылся в бане и не сказал, что ему плохо. Сильнейшие отеки мать заметила лишь на следующий день и вызвала полицию.

После того, как об этом стало известно общественности, в Камень-на-Оби выехали чиновники, начались проверки. Представители краевой комиссии по делам несовершеннолетних в составе членов минобра, минздрава, полиции, прокуратуры и других ведомств до сих пор работают на месте.