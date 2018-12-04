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Стало известно, как долго в Алтайском крае продержатся аномальные морозы

Аномальные морозы под 40 градусов, которые накрыли Алтайский край, продержатся до первой декады декабря, рассказали altapress.ru в алтайском ЦГМС.

Зима в Барнауле.
Зима в Барнауле.
Анна Зайкова

В настоящее время регион находится под влиянием арктического антициклона. С его приходом в крае установилась спокойная погода без осадков.

Напомним, самый морозный день — «дно холода» будет в Алтайском крае 5 декабря. Тогда ночью столбик термометра покажет -28 … -33 градусов, в восточных и предгорных районах -34 … -39 градусов, местами по западу -20 … -25 градусов. Днем будет —18 … -23 градусов, местами в восточных районах —24 … -29 градусов.

Сильные морозы продержатся в регионе до конца первой декады декабря. С 10 числа станет теплее.

Altapres.ru писал, что, по данным синоптиков, с 4 по 8 декабря в северных и восточных районах края ожидают отклонение среднесуточной температуры воздуха на 8…17 градусов ниже климатической нормы. Норма периода: −10…−13 градусов.

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