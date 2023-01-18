Стало известно, как и где начнут праздновать Крещение православные жители Барнаула 19 января

Православные жители Барнаула 19 января отметят таинство погружения в воду. Когда начнется праздник и сколько он продлится — в материале altapress.ru.

Где пройдет главная литургия 19 января в Барнауле

Богослужение, знаменующее начало Крещения, пройдет в Знаменском женском монастыре (ул. Большая Олонская, 26) 19 января в 8:30.

Во сколько начнется Крестный ход

Крестный ход в Барнауле начнется примерно в 11:00, сразу после литургии. Православные горожане пройдут от Знаменского женского монастыря до крещенского городка на Оби. Там совершат чин водосвятия.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года. Олег Богданов

Где можно окунуться в купель в Барнауле

В Барнауле купели построили в районе городской набережной и на озере Пионерском возле Борзовой Заимки. Окунуться в нее можно до 23:00.

Какая погода будет на Крещение в Барнауле

Сервис «Яндекс.Погода» обещает утром температуру до -16 градусов, а днем — -11 градусов. С утра будет идти небольшой снег, который к вечеру усилится.

Погода 19 января в Барнауле Яндекс. Погода

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