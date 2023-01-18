Стало известно, как и где начнут праздновать Крещение православные жители Барнаула 19 января

Где пройдет главная литургия 19 января в Барнауле
Богослужение, знаменующее начало Крещения, пройдет в Знаменском женском монастыре (ул. Большая Олонская, 26) 19 января в 8:30.
Во сколько начнется Крестный ход
Крестный ход в Барнауле начнется примерно в 11:00, сразу после литургии. Православные горожане пройдут от Знаменского женского монастыря до крещенского городка на Оби. Там совершат чин водосвятия.
Где можно окунуться в купель в Барнауле
В Барнауле купели построили в районе городской набережной и на озере Пионерском возле Борзовой Заимки. Окунуться в нее можно до 23:00.
Какая погода будет на Крещение в Барнауле
Сервис «Яндекс.Погода» обещает утром температуру до -16 градусов, а днем — -11 градусов. С утра будет идти небольшой снег, который к вечеру усилится.
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