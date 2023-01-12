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Сколько купелей оборудуют на Крещение в Барнауле?

В 2022-м в Алтайском крае оборудовали 39 купелей на открытых водоемах. Предположительно, в этом году их будет не меньше, по словам главного государственного инспектора по маломерным судам Андрея Субочева.

Тем не менее, в некоторых селах Алтайского края отказываются от строительства купелей. Так, в Рубцовске решили не строить их из-за рыхлого и непрочного льда.