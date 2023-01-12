В 2022-м в Алтайском крае оборудовали 39 купелей на открытых водоемах. Предположительно, в этом году их будет не меньше, по словам главного государственного инспектора по маломерным судам Андрея Субочева.
Тем не менее, в некоторых селах Алтайского края отказываются от строительства купелей. Так, в Рубцовске решили не строить их из-за рыхлого и непрочного льда.
Купели оборудуют в районе городской набережной и на озере возле Борзовой Заимки.
Традиционно главную купель построят на реке Оби, там же возведут крещенский городок.
«Здесь уже подготовлена площадка, завозится лед, произведены пробы воды на соответствие санитарным нормам и замер льда», — уточняют в ведомстве.
Более чем. В настоящее время толщина льда составляет 55 см. Это безопасно для нахождения людей.
Для безопасности около специальных купелей будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, работники скорой медицинской помощи и местных органов власти. Специалисты будут следить за порядком и окажут своевременную помощь.
Все купели оборудуют в соответствии с правилами техники безопасности. Так, официальные купели оснастят деревянным коробом, чтобы человек во время ныряния не ушел под лед.
В темное время суток подходы к купели будут освещать.
По прогнозу регионального Гидрометцентра, температура воздуха с 18 по 20 января днем будет составлять −13…−18 градусов, а ночью −20…−25 градусов. В целом погода будет спокойная, без осадков.
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