12 января
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Жизнь

В воду — ух! Сколько купелей организуют на Крещение в Барнауле

Стало известно, сколько купелей оборудуют на Крещение 19 января и где в Барнауле будет находиться главная из них. Об этом сообщают в ГУ МЧС.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
1
Сколько купелей оборудуют на Крещение в Барнауле?

В 2022-м в Алтайском крае оборудовали 39 купелей на открытых водоемах. Предположительно, в этом году их будет не меньше, по словам главного государственного инспектора по маломерным судам Андрея Субочева.

Тем не менее, в некоторых селах Алтайского края отказываются от строительства купелей. Так, в Рубцовске решили не строить их из-за рыхлого и непрочного льда.

2
Где расположат главную купель?

Купели оборудуют в районе городской набережной и на озере возле Борзовой Заимки.

Традиционно главную купель построят на реке Оби, там же возведут крещенский городок.

«Здесь уже подготовлена площадка, завозится лед, произведены пробы воды на соответствие санитарным нормам и замер льда», — уточняют в ведомстве.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
3
Лед — достаточно крепкий?

Более чем. В настоящее время толщина льда составляет 55 см. Это безопасно для нахождения людей.

4
Омовение не будет опасным?

Для безопасности около специальных купелей будут дежурить сотрудники МЧС, полиции, Росгвардии, работники скорой медицинской помощи и местных органов власти. Специалисты будут следить за порядком и окажут своевременную помощь.

Все купели оборудуют в соответствии с правилами техники безопасности. Так, официальные купели оснастят деревянным коробом, чтобы человек во время ныряния не ушел под лед.

В темное время суток подходы к купели будут освещать.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.
Олег Богданов
5
Какая погода будет на Крещение?

По прогнозу регионального Гидрометцентра, температура воздуха с 18 по 20 января днем будет составлять −13…−18 градусов, а ночью −20…−25 градусов. В целом погода будет спокойная, без осадков.

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