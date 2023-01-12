В Рубцовске не будут строить купель на Крещение

В Рубцовске отказались от строительства купели на Крещение. Лед на реке Алей не соответствует требованиям, сообщает администрация города.

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

Река Алей, на которой должны были построить купель, не соответствует нормам. Лед на ней оказался рыхлым и непрочным. По мнению специалистов, на таком льду людям будет небезопасно находиться.

Кроме того, сотрудники городского Управления по делам ГОЧС обнаружили многочисленные промоины по руслу реки в черте города.

Накануне Крещения сотрудники поисково-спасательного отряда МКУ ГОЧС совместно с сотрудниками ГИМС главного управления МЧС будут патрулировать берег реки Алей, чтобы не допустить строительство несанкционированных купелей.

Ранее стало известно, как будет проходить Крещение в Барнауле.