В Рубцовске не будут строить купель на Крещение

Река Алей, на которой должны были построить купель, не соответствует нормам. Лед на ней оказался рыхлым и непрочным. По мнению специалистов, на таком льду людям будет небезопасно находиться.
Кроме того, сотрудники городского Управления по делам ГОЧС обнаружили многочисленные промоины по руслу реки в черте города.
Накануне Крещения сотрудники поисково-спасательного отряда МКУ ГОЧС совместно с сотрудниками ГИМС главного управления МЧС будут патрулировать берег реки Алей, чтобы не допустить строительство несанкционированных купелей.
Ранее стало известно, как будет проходить Крещение в Барнауле.
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