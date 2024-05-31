Напомним, что в ночь на 30 мая после продолжительной болезни скончалась Анастасия Заворотнюк. «Комсомольская правда» рассказала как пройдут похороны актрисы.

Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище, там находится могила Юлии Началовой.

С ней попрощаются в соответствии с православными традициями. Церемония отпевания состоится в монастыре, после чего ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Где пройдет прощание с актрисой

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня 2024 года в Москве, в Покровском монастыре. Там же находятся мощи святой Матроны, которые хранятся в серебряной гробнице. Актриса была верующим человеком и не раз обращалась за помощью к святой, известной своей способностью помогать в самых трудных ситуациях.

Мама актрисы, Валентина Борисовна, тоже ходила молиться к Матронушке, как ласково называют святую верующие. Ее не раз видели на могиле святой на Даниловском кладбище.

Детали прощания с Анастасией Заворотнюк раскрыл Андрей Малахов.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Соцсети

Где похоронят Анастасию Заворотнюк

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище после отпевания. Ее могила будет находиться рядом с местом захоронения певицы Юли Началовой. Стоит отметить, что поклонники Началовой на протяжении четырех лет не прекращают посещать ее могилу.

Изначально поклонники Заворотнюк предполагали, что актрису похоронят рядом с отцом и братом на кладбище в деревне Анкудиново в Новомосковском округе. Также ходили слухи, что на церемонию не допустят посторонних, а гроб будет закрыт, поскольку внешность актрисы за время болезни сильно изменилась. Из-за гормональной терапии она сильно располнела, а затем начала усыхать. Заворотнюк не могла пошевелиться и встать с постели.

В результате семья решила организовать масштабную церемонию прощания. Публичное отпевание, возможно, состоится в Театре Олега Табакова, где выступала актриса.

Ранее сообщалось, что делал муж Анастасии Заворотнюк перед ее смертью.

Самое важное - в нашем Telegram-канале