31 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Стало известно, как и где пройдут похороны Анастасии Заворотнюк

Напомним, что в ночь на 30 мая после продолжительной болезни скончалась Анастасия Заворотнюк. «Комсомольская правда» рассказала как пройдут похороны актрисы.

Анастасия Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк.
Соцсети

Анастасию Заворотнюк похоронят на Троекуровском кладбище, там находится могила Юлии Началовой.

С ней попрощаются в соответствии с православными традициями. Церемония отпевания состоится в монастыре, после чего ее похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Где пройдет прощание с актрисой

Прощание с Анастасией Заворотнюк состоится 1 июня 2024 года в Москве, в Покровском монастыре. Там же находятся мощи святой Матроны, которые хранятся в серебряной гробнице. Актриса была верующим человеком и не раз обращалась за помощью к святой, известной своей способностью помогать в самых трудных ситуациях.

Мама актрисы, Валентина Борисовна, тоже ходила молиться к Матронушке, как ласково называют святую верующие. Ее не раз видели на могиле святой на Даниловском кладбище.

Детали прощания с Анастасией Заворотнюк раскрыл Андрей Малахов.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Соцсети

Где похоронят Анастасию Заворотнюк

Актрису похоронят на Троекуровском кладбище после отпевания. Ее могила будет находиться рядом с местом захоронения певицы Юли Началовой. Стоит отметить, что поклонники Началовой на протяжении четырех лет не прекращают посещать ее могилу.

Изначально поклонники Заворотнюк предполагали, что актрису похоронят рядом с отцом и братом на кладбище в деревне Анкудиново в Новомосковском округе. Также ходили слухи, что на церемонию не допустят посторонних, а гроб будет закрыт, поскольку внешность актрисы за время болезни сильно изменилась. Из-за гормональной терапии она сильно располнела, а затем начала усыхать. Заворотнюк не могла пошевелиться и встать с постели.

В результате семья решила организовать масштабную церемонию прощания. Публичное отпевание, возможно, состоится в Театре Олега Табакова, где выступала актриса.

Ранее сообщалось, что делал муж Анастасии Заворотнюк перед ее смертью.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Ночной спектакль для детей
Художники распишут серые стены
Рисуем акварелью
Топ-5 маршрутов лета
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость