Стало известно, как спамеры получают номера телефонов

Эксперт рассказал, что спам-звонки обычно происходят по огромной базе данных их разных источников. При этом чаще всего различные компании взламывают, чтобы получить номера.
Помимо номера, у мошенников есть ваша почта и ФИО.
Самый популярный источник — списки актуальных номеров телефона, которые собраны на легитимных сайтах и сервисах, где абоненты сами оставляли свои данные.
Чтобы снизить количество спам-звонков, нужно в первую очередь перестать регистрироваться на сомнительных сайтах.
Ранее стало известно, что за новый "брокерский счет" предлагают открыть мошенники.