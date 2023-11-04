Стало известно, как спамеры получают номера телефонов

Основным источником телефонных номер, по которым мошенники начинают звонить россиянам, всегда были базы данных различных компаний. Об этом передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что спам-звонки обычно происходят по огромной базе данных их разных источников. При этом чаще всего различные компании взламывают, чтобы получить номера.

Помимо номера, у мошенников есть ваша почта и ФИО.

Самый популярный источник — списки актуальных номеров телефона, которые собраны на легитимных сайтах и сервисах, где абоненты сами оставляли свои данные.

Чтобы снизить количество спам-звонков, нужно в первую очередь перестать регистрироваться на сомнительных сайтах.

Ранее стало известно, что за новый "брокерский счет" предлагают открыть мошенники.