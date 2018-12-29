Стало известно, как в новогодние праздники будут работать банки и почта

В 2019 году 1, 2 и 7 января не будут работать почта и отделения «Сбербанка», сообщает официальный сайт города. Подробнее о работе банков и почты в праздники — в материале altapress.ru.

Алтайские отделения «Сбербанка» в новогодние праздники работают:

29 декабря — сокращенный на 1 час режим понедельника;

30 декабря — режим работы как в субботу;

31 декабря — режим работы как в воскресенье;

1 , 2 , 6 и 7 января — нерабочие праздничные дни;

2 6 и 7 января — нерабочие праздничные дни; 3 , 4 , 5 и 8 января — работают дежурные отделения банка.

Барнаульский офис «ВТБ» по адресу Малахова, 88в работает 5 января с 10:00 до 16:00.

Почтовые отделения не будут работать 1, 2 и 7 января.

Ранее altapress.ru сообщал о том, что пенсии россиянам начнут доставлять через банки 28−29 декабря. Это связано с тем, что кредитные организации, как правило, не работают в длинные новогодние выходные. В тех банках, что будут открыты на каникулах, также можно будет снять пенсионные деньги.