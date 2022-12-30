30 декабря
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Жизнь

Стало известно, какая будет погода в ночь на 1 января в Барнауле и Алтайском крае

Алтайский Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на новогоднюю ночь.

Новый год. Картинки.
Новый год. Картинки.
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Погода в Алтайском крае

Днем 31 декабря будет небольшой мороз, −4…−9 градусов, местами −11…−16 градусов.

В некоторых районах будет небольшой снег. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В ночь на 1 января будет примерно такая же погода — около −5…−10 градусов, местами −12…−17 градусов, небольшой снег.

В первый день нового года сильных скачков температуры не ожидается — синоптики обещают легкий мороз −2…−7 градусов, по северу местами −8…−13 градусов.

На большей части края пройдет умеренный и местами сильный снег, метели.

Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Погода в Барнауле

Днем 31 декабря — −7…−9 градусов, снег. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.

В ночь пройдет без сильных морозов — −8…−10 градусов, снег.

Днем 1 января — −4…−6 градусов, снег, ветер юго-западный 5−10 м/с.

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