Стало известно, какая будет погода в ночь на 1 января в Барнауле и Алтайском крае

Погода в Алтайском крае
Днем 31 декабря будет небольшой мороз, −4…−9 градусов, местами −11…−16 градусов.
В некоторых районах будет небольшой снег. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В ночь на 1 января будет примерно такая же погода — около −5…−10 градусов, местами −12…−17 градусов, небольшой снег.
В первый день нового года сильных скачков температуры не ожидается — синоптики обещают легкий мороз −2…−7 градусов, по северу местами −8…−13 градусов.
На большей части края пройдет умеренный и местами сильный снег, метели.
Ветер юго-западный, 5−10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
Погода в Барнауле
Днем 31 декабря — −7…−9 градусов, снег. Ветер юго-восточный, 2−7 м/с.
В ночь пройдет без сильных морозов — −8…−10 градусов, снег.
Днем 1 января — −4…−6 градусов, снег, ветер юго-западный 5−10 м/с.
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