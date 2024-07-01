Июль будет по истине насыщенным месяцем нововведений для российских граждан. Повысятся тарифы на ЖКХ, подорожает алкоголь, увеличится госпошлина за загранпаспорт, сообщает mk.ru

Повышение тарифов ЖКХ

С 1 июля для россиян увеличится плата за электроэнергию, водоснабжение, газоснабжение.

Холодная вода в Барнауле будет стоить 31,52 рубля за кубометр. Ранее цена была 26,6 рубля.

Тариф на водоотведение для потребителей «Барнаульского водоканала» с 1 июля не изменится и останется на уровне 20,05 рублей за кубометр. На прежнем уровне – 44,20 рублей за куб – останется и тариф на водоотведение в пригороде – поселке Центральный и в Лебяжьем.

Электричество подорожает на 46 копеек для барнаульцев без электроплит. Ранее оно стоило 5,10 рубля. У тех же горожан, у кого есть электроплиты, электричество подорожает на 38 копеек и будет составлять 4,53 руб/кВт.ч

Отопление в Барнауле подорожает на 14,2%. До 1 июля барнаульцы платили 2488,01 рублей за гигакалорию, сейчас же цена возрастет на 353 рубля, то есть станет 2841,30 рублей за гигакалорию.

С 1 июля за сжиженный газ нужно будет платить 57,22 рубля за килограмм. Газ из групповых резервуарных установок будет стоить 37,98 рубля за килограмм.

Так же, с 1 июля будет отменена комиссия за оплату ЖКХ для пенсионеров, членов семей погибших участников боевых действий, ветеранов и многодетных семей.

Подорожание спиртных напитков

С 1 июля повысятся минимальные розничные цены на алкоголь крепостью более 28 процентов. Водка будет стоить 299 рублей за 0,5 литра. Коньяк — 556 рублей.

Алкоголь. CC0

Уведомления о пенсионных накоплениях

С июля Социальный фонд России будет информировать граждан об их накоплениях в негосударственных пенсионных фондах. СФР будет информировать будущих пенсионеров об их накоплениях в негосударственных фондах. Уведомления будут приходить раз в три года на Госуслуги.

Так же, с 1 июля пенсионеры могут получать накопительную пенсию в более упрощенном порядке. Пенсионер имеет право получить единоразовую выплату, если сумма накопительной пенсии окажется меньше 10% от прожиточного минимума. Если же больше — назначат накопительную.

Пенсия. Расчет и назначение пенсии. Altapress.ru

Госпошлина за загранпаспорт увеличится

С 1 июля увеличится госпошлина за оформление загранпаспорта. Теперь нужно платить 6000 рублей. А для детей младше 14 лет назначена сумма 3000.

Российский паспорт и загранпаспорт. Анна Зайкова, altapress.ru

Завершение льготной ипотеки

С 1 числа июля закончится программа льготной ипотеки на новостройки под 8% годовых. Ранее по этой программе можно было получить около 6 млн рублей с первоначальным взносом до 30%. Председатель Совета почётных членов Российской гильдии риелторов считает, что данное нововведение благоприятно скажется на жилье и сделает его доступным для граждан, которые не являются льготниками, поскольку спрос на новостройки снизится, следовательно, уменьшится объем продаж.

Ранее сообщалось, что в Правительстве Алтайского края прокомментировали самый фееричный пример роста тарифов.

Самое важное - в нашем Telegram-канале