Стало известно, какие российские звезды выступят с концертами в Яровом летом 2023 года

Какие звезды шоу-бизнеса приедут в Яровое?
Организаторы еще составляют концертную программу, но уже назвали несколько исполнителей, которые посетят Яровое. 1 июля запланирован концерт Burito, а через неделю – 8 июля – выступит певец Sevak.
14 июля Яровое посетит певица Mary Gu. А на следующий день - 15 июля - в прибрежной зоне выступит команда "Союз" – создатели комедийно-музыкального шоу "Студия СОЮЗ".
Одним из завершающих мероприятий июля станет концерт популярной исполнительницы Мари Краймбрери. Она выступит 22 июля.
Где можно будет остановиться?
Несколько площадок курорта будут готовы принимать гостей уже в июне. Палаточный городок на "Причале 55" заработает 4 июня.
Пляж на "Причале 42" станет доступен для туристов с 9 июня. В этом году организаторы представят новую локацию с бассейнами.
Также с 8 июня заработает ресторан "Ялта", с 10 июня - F.A.Q.бар "Якорь" на "Причале 42", а с 17 июня - кафе "Узбечка" на "Причале "22".
Кто выступал в прошлом году?
В прошлом году на алтайский курорт приезжали Ольга Серябкина, Niletto, Pizza, Dabro, "Градусы", Люся Чеботина, Звонкий, Хабиб.