Стало известно, какие улицы перекроют в Барнауле на День города

Некоторые дороги в Барнауле придется перекрыть для празднования Дня города, напоминают в городской мэрии.

На площади Сахарова уже ограничили движение. Проехать там можно будет только с 21:00 4 сентября.

В краевой столице 3 сентября перекроют еще четыре улицы:

с 08.00 до 23.00 — по ул. Мерзликина — от пр. Социалистического до пер. Геблера,

с 10.00 до 22.30 — проезд к площадям в районе Дворца культуры «Южный» ( ул. Чайковского , 21),

ул. Чайковского 21), с 10.00 до 22.30 — перед зданием на ул. Германа Титова , 9 ( от ул. Западная 5-й до ул. 80-й Гвардейской дивизии),

9 от ул. Западная 5-й до ул. 80-й Гвардейской дивизии), с 13.00 до 23.00 — по ул. Георгия Исакова ( от четной до нечетной стороны ул. Островского).

На День города три автобуса изменят свои маршруты: № 6, 24 и 29 будут объезжать площадь Мира по ул. Островского, заезжая на ул. Юрина.

Полную программу Дня города Барнаула можно посмотреть здесь