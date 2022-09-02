2 сентября
День города Барнаула 2022
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Жизнь

Стало известно, какие улицы перекроют в Барнауле на День города

Некоторые дороги в Барнауле придется перекрыть для празднования Дня города, напоминают в городской мэрии.

Дорожный знак "Стоп".
Дорожный знак "Стоп".
altapress.ru

На площади Сахарова уже ограничили движение. Проехать там можно будет только с 21:00 4 сентября.

В краевой столице 3 сентября перекроют еще четыре улицы:

  • с 08.00 до 23.00 — по ул. Мерзликина — от пр. Социалистического до пер. Геблера,
  • с 10.00 до 22.30 — проезд к площадям в районе Дворца культуры «Южный» (ул. Чайковского, 21),
  • с 10.00 до 22.30 — перед зданием на ул. Германа Титова, 9 (от ул. Западная 5-й до ул. 80-й Гвардейской дивизии),
  • с 13.00 до 23.00 — по ул. Георгия Исакова (от четной до нечетной стороны ул. Островского).

На День города три автобуса изменят свои маршруты: № 6, 24 и 29 будут объезжать площадь Мира по ул. Островского, заезжая на ул. Юрина.

Полную программу Дня города Барнаула можно посмотреть здесь

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