15 февраля
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Жизнь

Стало известно, какой ущерб Белгороду нанесли ракеты ВСУ

Губернатор региона опубликовал количество пострадавших, домов, автомобилей и сел, пострадавших от атаки ВСУ.

Атака ВСУ на Белгород.
Атака ВСУ на Белгород.
Telegram-канал "Настоящий Гладков"

Губернатор Белгородской области в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки ВСУ в Белгороде выбиты окна в 128 квартирах в 10 многоэтажках, повреждены четыре магазина и 34 автомобиля.

Также он отметил, что в регионе пострадали: пос. Дубовое, с. Репное, пос. Разумное и с. Шагаровка.

Разрушения есть и на территории одного из промышленных предприятий.

Гладков отметил, что подомовой обход территорий продолжается.

Ранее сообщалось, сколько погибших выявлено при атаке ВСУ.

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