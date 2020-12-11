Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 декабря -8°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, какой жесткий конкурс прошла «равномерная и насыщенная» елочка в Москве

Главная новогодняя елка России, которую скоро доставят в Москву, прошла жесткий отборочный конкурс, сообщает РИА «Новости».

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.
Анна Зайкова. "Алтапресс"

Выбрали 96-летнюю ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров.

«Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам. Отбор начался еще летом и длился несколько месяцев», — отмечает агентство.

По условиям конкурса, ель не должна иметь трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои.

Основными критериями также стали размеры и визуальная привлекательность — правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои.

Кроме того, «пересчитали» все ветки и проверили их на влажность-сухость.

Ель срубили 9 декабря и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого надел костюм Деда Мороза.

Накануне главную елку Алтайского края начали монтировать в центре Барнаула.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость