Стало известно, какой жесткий конкурс прошла «равномерная и насыщенная» елочка в Москве

28 декабря в Барнауле на площади Сахарова открылась краевая новогодняя елка.

Выбрали 96-летнюю ель высотой около 25 метров, с диаметром ствола в 60 сантиметров и размахом нижних ветвей в 10 метров.

«Выбирали дерево из 50 вариантов по всем 19 подмосковным лесничествам. Отбор начался еще летом и длился несколько месяцев», — отмечает агентство.

По условиям конкурса, ель не должна иметь трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, изгибов и искривлений, а также заболеваний хвои.

Основными критериями также стали размеры и визуальная привлекательность — правильная, пирамидальная форма кроны, равномерная, насыщенная окраска хвои.

Кроме того, «пересчитали» все ветки и проверили их на влажность-сухость.

Ель срубили 9 декабря и погрузили в специальный новогодний автопоезд, водитель которого надел костюм Деда Мороза.

Накануне главную елку Алтайского края начали монтировать в центре Барнаула.