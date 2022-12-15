15 декабря
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Жизнь

Стало известно, какую пенсию получает «королева шансона» в США

Российская певица Любовь Успенская —гражданка США. Размер ее американской пенсии раскрыл «звездный» адвокат Андрей Алешкин, пишет KP.RU.

Микрофон. Запись
Микрофон. Запись
СС0

Успенская не оформляла пенсию в России — у певицы в стране вид на жительство. Она указала, что не видит в этом необходимости, так как продолжает работать.

Пенсию Успенская, как гражданка США, получает пеесию в Америке. И менять ее на российскую, скорее всего, не станет даже после получения паспорта, уверен адвокат.

Она 30 лет живет на территории России и обзавелась особняком в Подмосковье, указывает Газета.Ru.

Между тем минимальный размер американской пенсии — $1593, порядка 100 тыс. российских рублей.

Ранее актеры массово стали жаловаться на размеры своих заслуженных отчислений.

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