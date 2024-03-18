Стало известно, когда для россиян сделают субботу рабочей

Россиянам придется выйти на работу в субботу, сообщил Роструд.

Это случится 27 апреля.

В этом году году, чтобы сделать выходные беспрерывными, принято решение перенести выходной с субботнего дня 27 апреля на понедельник 29 апреля.

И за шестидневной неделей работников ждет серия длинных выходных, указывает progorod33.ru.

Выходными днями станут 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Следующие длинные выходные — в честь празднования Дня Победы. Россияне будут отдыхать 4 дня подряд — с 9 по 12 мая.

Ранее в Минтруде напомнили, сколько продлятся праздничные выходные в марте.

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