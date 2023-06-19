Выходные на Первомай собираются сделать четырехдневными

Минтруд в ближайшее время определится с точными датами праздничных дней в 2024 году, сообщают " Известия ".

В 2024 году к 1 мая, которое выпадает на среду, добавят еще два выходных дня и воскресенье перед ними - 28 апреля.

Так, россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд. При этом от новогодних каникул дни не отнимут.

Дополнительные выходные дни собираются взять с 27 апреля (суббота) и с ноябрьских праздников.

Правда, предшествующая первомайским каникулам неделя окажется в таком случае шестидневной.

В министерстве отметили, что постарались сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.

Напомним, что в этом году на Первомай отдых продлился три дня, а на 9 мая - четыре.

Ранее эксперт рассказал, стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные.