Выходные на Первомай собираются сделать четырехдневными

В 2024 году к 1 мая, которое выпадает на среду, добавят еще два выходных дня и воскресенье перед ними - 28 апреля.
Так, россияне смогут отдохнуть четыре дня подряд. При этом от новогодних каникул дни не отнимут.
Дополнительные выходные дни собираются взять с 27 апреля (суббота) и с ноябрьских праздников.
Правда, предшествующая первомайским каникулам неделя окажется в таком случае шестидневной.
В министерстве отметили, что постарались сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.
Напомним, что в этом году на Первомай отдых продлился три дня, а на 9 мая - четыре.
Ранее эксперт рассказал, стоит ли идти в отпуск в мае и как увеличить отпускные.