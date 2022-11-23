Стало известно, когда и где в Барнауле откроются первые катки

В парке культуры и отдыха «Центральный» 26 ноября состоится техническое открытие катка. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Каток в этом году займет больше 2 тыс. кв.м. Расположится он на центральной площадке и охватит часть дорожек.

Торжественное открытие зимнего сезона в парке состоится 3 декабря в 14.00. Работать ледовая площадка будет ежедневно с 10.00 до 21.00. Стоимость проката составляет 100 рублей/час, посещение со своими коньками — 80 рублей/день.

Также в пункте проката с 1 декабря будет работать буфет. На территории парка для маленьких жителей города будет работать бесплатная горка и зимние аттракционы.

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