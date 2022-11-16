Стало известно, какими фигурами Барнаул украсят к новогодним праздникам

До 23 декабря снежный городок появится на пешеходной улице Мало-Тобольской. Здесь будут горки, шестиметровая елка, ледяные фигуры, светодиодные композиции в виде цветка, звёзд, ёлок, Снежной королевы, оленя и большого новогоднего шара-игрушки, пишет amic.ru.
В поселке Южный тоже построят ледяной городок с 12-метровой елкой и снежными Дедом Морозом и Снегурочкой.
На площади Баварина на Мало-Тобольской поставят пару светодиодных лебедей, которые вместе образуют сердце.
12-метровая праздничная елка также будет в парке «Лесная сказка» — здесь также появятся светодиодные фигуры зверей и светодиодные сосульки.
Ледяные шары и барельеф с Дедом Морозом и 14-метровую елку установят на площади 5-й Гвардейской городокской стрелковой дивизии.
Напомним, ранее в Алтайском крае предложили не отмечать Новый год, а направить деньги мобилизованным.