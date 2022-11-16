Стало известно, какими фигурами Барнаул украсят к новогодним праздникам

На портале госзакупок появились аукционы на приобретение и установку украшений к Новому году в Барнауле. Город украсят виньетками, гирляндами и фигурами — обычными и ледяными. Напомним, традиционной елки на пл. Сахарова в этом году не будет.

Барнаул украсили к Новому году.

До 23 декабря снежный городок появится на пешеходной улице Мало-Тобольской. Здесь будут горки, шестиметровая елка, ледяные фигуры, светодиодные композиции в виде цветка, звёзд, ёлок, Снежной королевы, оленя и большого новогоднего шара-игрушки, пишет amic.ru.

В поселке Южный тоже построят ледяной городок с 12-метровой елкой и снежными Дедом Морозом и Снегурочкой.

На площади Баварина на Мало-Тобольской поставят пару светодиодных лебедей, которые вместе образуют сердце.

12-метровая праздничная елка также будет в парке «Лесная сказка» — здесь также появятся светодиодные фигуры зверей и светодиодные сосульки.

Ледяные шары и барельеф с Дедом Морозом и 14-метровую елку установят на площади 5-й Гвардейской городокской стрелковой дивизии.

Напомним, ранее в Алтайском крае предложили не отмечать Новый год, а направить деньги мобилизованным.