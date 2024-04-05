Стало известно, когда и зачем ограничат движение на строящейся развязке на Змеиногорско тракте

В выходные дни на этой неделе планируют ограничить движение на пересечении Змеиногорского и Южного трактов, сообщает Минтранс Алтайского края.

Отмечается, что работы будут вестись над проезжей частью.

Движение будет ограничено 6 и 7 апреля в обе стороны по Южному тракту на участке от Змеиногорского тракта до шоссе Ленточный бор. Ограничение будет действовать с 22 часов 30 минут до 5 часов 30 минут. Также будет организовано дежурство экипажей ГИБДД.

Также в ведомстве отметили, что в настоящее время в тоннельной части развязки выполнено 50% объема работ по забивке шпунта, параллельно ведется армирование стен и основания проезжей части. А на железобетонных путепроводах завершается монтаж балок пролетного строения - будущей основы проезжей части.

Со стороны Ленточного бора собраны конструкции для последующего монтажа пролета между первой и второй опорами металлического путепровода.

Ранее уже смонтировали два пролета, еще два будут возведены после устройства тоннельной части развязки. В целом металлический путепровод будет состоять из шести пролетов.

В том числе со стороны Ленточного бора дорожники приступили к уширению проезжей части. На Змеиногорском и Южном трактах ведется устройство основания временных объездных дорог. По ним будет осуществляться движение в период основных дорожных работ.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае разрабатывают летнюю схему движения на Змеиногорском тракте.

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