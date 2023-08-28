Стало известно, когда маньяка-пожизненника этапируют из Барнаула

Приговор по последнему из известных дел "иволгинского потрошителя" Кегашбека Орунбаева вступил в силу в начале августа, сообщает " КП на Алтае ".

Последнее дело маньяка рассматривали в июле в Барнауле - о нападении в 1992 году на 35-летнюю жительницу Барнаула.

Тогда женщина возвращалась с работы. Маньяк проследил за ней, затем напал и оттащил от дороги. Он изнасиловал жертву, а после задушил платком. Все произошло возле остановки "ТЭЦ-1" в Октябрьском районе.

В Барнауле еще три женщины оказались жертвами изнасилований Орунбаевым. Две из них после акта были убиты. Первое преступление произошло в 1989 году - жертвой стала 23-летняя швея, которая так же возвращалась домой. Насильник успел надругаться над ней, но убить - нет, его спугнули прохожие.

Еще две - 17-летняя девушка из Барнаула и 76-летняя пенсионерка из Новоалтайска. Они после встречи с маньяком не выжили.

После Орунбаев переехал в Бурятию и продолжил зверствовать там. За убийство четвертой жертвы в 1997 уже а Бурятии он получил восемь лет колонии. После выхода из тюрьмы работал на стройке, жил у случайных знакомых.

Нож. Преступник. CC0

Однако в 2007 году произошло еще одно убийство, а в 2012 - еще два. Некоторые тела он расчленял, были даже свидетельства каннибализма. Наконец его задержали.

Эксперты установили, что у маньяка есть эмоционально неустойчивое расстройство личности с психическим и поведенческим отклонением в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, в пьяном виде его сексуальные предпочтения становились садистскими, что объясняет и некрофилию.

Первое пожизненное Орунбаев получил за убийства в Бурятии. И лишь после сознался, что начал зверствовать еще в Барнауле. В 2022 году маньяка перевели в барнаульское СИЗО. За год следователи раскрыли четыре "висяка". По одному из них Орунбаеву дали второй пожизненный срок.

Сейчас активных следственных действий в отношении Орунбаева нет. А значит в ближайшее время он вернется в "Черный дельфин". Дату этапирования пока не раскрывают, маньяк продолжает находиться в СИЗО-1. Но это, вероятно, произойдет в ближайшем будущем.

Ранее в июле "Иволгинский потрошитель" признался в изнасиловании и убийстве 30-летней давности в Барнауле.