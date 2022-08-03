3 августа
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Жизнь

Стало известно, когда мост на Новом рынке в Барнауле начнут разбирать над железной дорогой

Барнаульское ДСУ № 4 заключили договоренности с РЖД о строительных работах над железнодорожными путями в районе Нового рынка.

Мост на Новом рынке в Барнауле
Мост на Новом рынке в Барнауле
t.me/dsu4_barnaul

Об этом сообщает телеграм-канал строительной организации.

Работы по мосту будут проводиться в ночное время, не больше 4−6 часов за один день.

На полный демонтаж всех элементов моста понадобится порядка 25 «окон», пишет телеграм-канал «Мост». Всего планируется выполнить около 60 ночных работ.

«Пока согласовано предоставление 10 „окон“, которые будут выделяться ежедневно. В этот будут разбирать пролетное строение. После будет утвержден новый график для демонтажа опор путепровода», — говорится в сообщении.

Приступить к работам подрядчик планирует в ночь с 5 на 6 августа.

Ранее барнаульцы пожаловались на слишком крутой пандус на переходе у Нового рынка.

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