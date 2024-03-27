Стало известно, когда можно начинать подавать заявки в летние загородные лагеря Алтайского края

С 1 апреля стартует заявочная кампания в летние загородные лагеря Алтайского края. Об этом сообщает администрация города.

При этом это также касается семь барнаульских лагерей: «Медвежонок», «Парус», «Спутник-2», «Маяк», «Дружных», «Соснячок», «Звездный».

В текущем году средняя стоимость путевки в муниципальные лагеря Барнаула равна 28550 рублей за 14-дневную смену.

Кроме того, некоторым категориям доступно софинансирование из средств краевого и городского бюджета.

Кому доступно софинансирование из краевого бюджета

гражданам, которые проживают на территории Алтайского края и воспитывают детей школьного возраста до 15 лет (включительно), – 13450 рублей (в 2023 году - 12500 рублей);

гражданам, который живут на территории Алтайского края и воспитывают детей школьного возраста до 15 лет (включительно), а также сотрудниками органов государственной власти Алтайского края и краевых государственных учреждений — 5400 рублей (в 2023 году — пять тыс. рублей);

многодетным семьям, которые отправили на отдых в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей Алтайского края троих и более детей школьного возраста до 15 лет (включительно), — 26900 рублей на третьего и каждого последующего ребенка (в 2023 году - 25000 рублей).

Софинансирование из средств муниципального бюджета доступно гражданам, проживающим на территории Алтайского края и воспитывающим детей школьного возраста до 15 лет (включительно), являющимся сотрудниками органов местного самоуправления и учреждений муниципальной бюджетной сферы — в размере пяти тыс. рублей.

Первая смена в загородных лагерях начнется в период с 9 по 17 июня.

Купить путевку в летний лагерь для ребенка можно в электронной форме на официальном Интернет-сайте.

Ранее сообщалось, что круглогодичный языковой лагерь «Саншайн» победил в конкурсе лучших социальных проектов.

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