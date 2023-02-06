Стало известно, когда начнется строительство нового терминала барнаульского аэропорта

Начать реконструкцию комплекса планировали в 2024 году, однако дату сместили на 2023. Сейчас внутри аэровокзала не хватает мест, а уровень безопасности не соответствует современным стандартам авиационной безопасности.
Пассажиропоток превысил 600 тыс. человек в 2022 году, это рекорд. Поэтому реконструкция необходима уже сейчас.
Мы рассказывали, что новое здание аэровокзала будет большим трехэтажным корпусом. На первом этаже будут зоны регистрации, досмотра, выдачи и приемки багажа.
На втором этаже будет зона прилета и служебные помещения. На третьем — зона отлета.
Кстати, из-за работ придется полностью разрушить зал прилета, а часть территории огородить. Однако на качестве обслуживания пассажиров это не отразится. Прилетающих и улетающих пассажиров разделят.
Когда работы закончат, нынешний комплекс отдадут под международные перелеты.
Ранее мы показывали, как будет выглядеть аэропорт им. Титова после всех реконструкций и ремонтов.
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