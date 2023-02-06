6 февраля
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Жизнь

Стало известно, когда начнется строительство нового терминала барнаульского аэропорта

Работу по проектированию нового терминала аэропорта им. Титова уже завершают. А реконструкцию аэровокзального комплекса могут начать уже осенью 2023 года. Об этом amic.ru рассказал заместитель генерального директора барнаульского аэропорта Виктор Пацар.

Самолет.
Самолет.
unsplash.com

Начать реконструкцию комплекса планировали в 2024 году, однако дату сместили на 2023. Сейчас внутри аэровокзала не хватает мест, а уровень безопасности не соответствует современным стандартам авиационной безопасности.

Пассажиропоток превысил 600 тыс. человек в 2022 году, это рекорд. Поэтому реконструкция необходима уже сейчас.

Мы рассказывали, что новое здание аэровокзала будет большим трехэтажным корпусом. На первом этаже будут зоны регистрации, досмотра, выдачи и приемки багажа.

На втором этаже будет зона прилета и служебные помещения. На третьем — зона отлета.

Самолет Boeing 787.
Самолет Boeing 787.
CC0

Кстати, из-за работ придется полностью разрушить зал прилета, а часть территории огородить. Однако на качестве обслуживания пассажиров это не отразится. Прилетающих и улетающих пассажиров разделят.

Когда работы закончат, нынешний комплекс отдадут под международные перелеты.

Ранее мы показывали, как будет выглядеть аэропорт им. Титова после всех реконструкций и ремонтов.

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