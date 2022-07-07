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Жизнь

Из-за тумана в соседнем регионе в аэропорту Барнаула приземлились самолеты из-за рубежа

7 июля внес серьезные корректировки в график полетов аэропорта Толмачево, сообщает ndn.info.

Международный аэропорт Барнаул
Международный аэропорт Барнаул
Алексей Рыжков

Многие лайнеры были отправлены на запасные аэродромы. Так, самолеты, следовавшие из Ферганы и из Худжанда — в международный аэропорт Барнаул. Также здесь приземлился рейс из московского «Домодедово».

Рейс из Антальи направили в Красноярск.

Из-за метеоусловий из новосибирского аэропорта отложили вылет самолетов, следовавших до Абакана, Норильска, Домодедово, Владивостока, Нерюнгри, Братска и Нижневартовска.

Всего на борту авиалайнеров находилось порядка 850 пассажиров.

Сейчас аэропорт возвращается к работе в штатном режиме. Часть рейсов ушла на вылет, а те, что улетели на запасные аэродромы, уже благополучно приземлились в Новосибирске.

Ранее 10 самолетов приземлились в Барнауле из-за непогоды в Новосибирске.

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