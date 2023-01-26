Стало известно, когда Никита Михалков выйдет на сцену

Российский режиссер Никита Михалков выйдет к зрителям уже в феврале 2023 года. Об этом он сообщает 26 января в своем Telegram-канале «Бесогон».

По его словам, 6 и 7 февраля он выйдет на сцену Театра сатиры в спектакле «12» с коллегами из Центра театра и кино.

«Это актуальная история. И недаром слоган нашего спектакля: „Про всех и для каждого“. Сидит ли зритель в царской ложе или на галерке, каждый найдет в спектакле свое», — подчеркивает Михалков.

Также режиссер уточнил, что «12» — это спектакль — размышление о том, что такое свобода, сострадание и способность помочь совершенно постороннему человеку, оказавшемуся в беде.

Напомним, ранее режиссер и актер Никита Михалков попал в одну из московских больниц.