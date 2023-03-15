15 марта
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Жизнь

Стало известно, когда «Ночь музеев» пройдет в Алтайском крае. Сколько стоят билеты

«Ночь музеев-2023» пройдет в Алтайском крае 20 мая, сообщают в официальной группе события ВКонтакте.

"Ночь музеев-2023"
"Ночь музеев-2023"
vk.com/museum_night_in_altai

Акцию проведут в регионе уже в 17 раз. Торжественное открытие пройдет в 18:00 на ул. Мало-Тобольской 20 мая.

С 19:00 до 02:00 для посетителей откроют двери музеи, галереи и выставочные залы в городах и селах Алтайского края.

В этом году акцию посвятили Международному дню музеев, Году педагога и наставника, 78-летию Победы в Великой отечественной войне и Году десятилетия детства.

К концу апреля будет готов список музеев-участников, тогда же станут известны подробности программы.

Входной билет в каждое учреждение культуры для всех будет стоить 100 рублей. Билеты уже с начала мая можно будет купить в кассе музеев-участников, онлайн или по Пушкинской карте.

Также в «Ночь музеев» традиционно продлят работу общественного транспорта.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае четыре музея модернизируют за десятки миллионов рублей.

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