Стало известно, когда «Ночь музеев» пройдет в Алтайском крае. Сколько стоят билеты

Акцию проведут в регионе уже в 17 раз. Торжественное открытие пройдет в 18:00 на ул. Мало-Тобольской 20 мая.

С 19:00 до 02:00 для посетителей откроют двери музеи, галереи и выставочные залы в городах и селах Алтайского края.

В этом году акцию посвятили Международному дню музеев, Году педагога и наставника, 78-летию Победы в Великой отечественной войне и Году десятилетия детства.

К концу апреля будет готов список музеев-участников, тогда же станут известны подробности программы.

Входной билет в каждое учреждение культуры для всех будет стоить 100 рублей. Билеты уже с начала мая можно будет купить в кассе музеев-участников, онлайн или по Пушкинской карте.

Также в «Ночь музеев» традиционно продлят работу общественного транспорта.

Ранее сообщали, что в Алтайском крае четыре музея модернизируют за десятки миллионов рублей.