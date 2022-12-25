В Алтайском крае четыре музея модернизируют за десятки миллионов рублей

Музеи модернизируют по национальному проекту «Культура». Средства выделят в 2023 году.
Поддержку предоставят Всероссийскому мемориальному музею-заповеднику Василия Шукшина, Славгородскому городскому краеведческому музею, а также Новоалтайскому и Рубцовскому краеведческому музеям.
Для музея Шукшина в Сростках хотят купить мультимедийное оборудование. Речь идет об интерактивном сенсорном столе для детей, аудиобоксах и интерактивном стенде «Сростки 1936» (с панорамой села).
Кроме того, в музее могут появиться тактильные картины. Чтобы посетители могли ознакомиться с домом, где жил Василий Шукшин.
Славгородский краеведческий музей планирует приобрести голографическую фигуру Петра Столыпина, а также сделать интерактивную диораму о переселенцах.
Между тем на ремонт театров в сибирском городе выделили более 300 млн рублей.
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