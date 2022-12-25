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Жизнь

В Алтайском крае четыре музея модернизируют за десятки миллионов рублей

Четыре музея модернизируют за 20,3 млн рублей в Алтайском крае, сообщают в региональном минкульте.

На модернизацию четырех музеев выделили 20,3 млн рублей на Алтае.
На модернизацию четырех музеев выделили 20,3 млн рублей на Алтае.
Министерство культуры Алтайского края.

Музеи модернизируют по национальному проекту «Культура». Средства выделят в 2023 году.

Поддержку предоставят Всероссийскому мемориальному музею-заповеднику Василия Шукшина, Славгородскому городскому краеведческому музею, а также Новоалтайскому и Рубцовскому краеведческому музеям.

Для музея Шукшина в Сростках хотят купить мультимедийное оборудование. Речь идет об интерактивном сенсорном столе для детей, аудиобоксах и интерактивном стенде «Сростки 1936» (с панорамой села).

Кроме того, в музее могут появиться тактильные картины. Чтобы посетители могли ознакомиться с домом, где жил Василий Шукшин.

Славгородский краеведческий музей планирует приобрести голографическую фигуру Петра Столыпина, а также сделать интерактивную диораму о переселенцах.

Между тем на ремонт театров в сибирском городе выделили более 300 млн рублей.

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