В Алтайском крае четыре музея модернизируют за десятки миллионов рублей

Четыре музея модернизируют за 20,3 млн рублей в Алтайском крае, сообщают в региональном минкульте.

На модернизацию четырех музеев выделили 20,3 млн рублей на Алтае.

Музеи модернизируют по национальному проекту «Культура». Средства выделят в 2023 году.

Поддержку предоставят Всероссийскому мемориальному музею-заповеднику Василия Шукшина, Славгородскому городскому краеведческому музею, а также Новоалтайскому и Рубцовскому краеведческому музеям.

Для музея Шукшина в Сростках хотят купить мультимедийное оборудование. Речь идет об интерактивном сенсорном столе для детей, аудиобоксах и интерактивном стенде «Сростки 1936» (с панорамой села).

Кроме того, в музее могут появиться тактильные картины. Чтобы посетители могли ознакомиться с домом, где жил Василий Шукшин.

Славгородский краеведческий музей планирует приобрести голографическую фигуру Петра Столыпина, а также сделать интерактивную диораму о переселенцах.

Между тем на ремонт театров в сибирском городе выделили более 300 млн рублей.