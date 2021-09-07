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Жизнь

Стало известно, когда осенняя 30-градусная жара покинет Алтайский край

30-градусная жара, которая установилась на Алтае вместе с приходом молодого бабьего лета, покинет регион в четверг, 9 сентября, следует из прогноза краевого Гидрометцентра.

Осенние листья Барнаула.
Осенние листья Барнаула.
Михаил Хаустов

Так, во вторник, 7 сентября в регионе будет +25…+30 градусов. В среду, 8 сентября, в крае станет еще теплее — от +27 до +32 градусов.

Впрочем, в этот же день местами по северо-западу температура воздуха составит +21…+26 градусов.

А вот в четверг, 9 сентября, станет заметно прохладнее — столбики термометров в дневное время покажут +12…+17 градусов. Возможны кратковременные дожди, а порывы ветра местами будут достигать 23 метров в секунду.

Также отметим, что до 10 сентября в регионе передано штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности.

О том, какая погода ожидается в течение всего сентября в Алтайском крае — читайте в материале altapress.ru.

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