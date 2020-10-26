Стало известно, когда откроется алтайская резиденция Деда Мороза

Внутри новой резиденции посетителям готовят интерактивные экскурсии «Заволшебничай», а на улице — увлекательное «В гостях у хаски».
Торжественное открытие белокурихинской резиденции Деда Мороза запланировано на воскресный день 15 ноября. А самые нетерпеливые могут посетить сказочного героя уже с 10 ноября.
Для того, чтобы не возникло суеты в праздничные дни, резиденция уже начинает бронирование на ивенты, вплоть до окончания зимы.
Напомним, что Дед Мороз Алтайского края со своей сказочной свитой переехал в главный туристический центр региона, город-курорт Белокуриху.