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Жизнь

Стало известно, когда откроется алтайская резиденция Деда Мороза

Алтайский Дед Мороз начнет принимать гостей в своей обители уже 10 ноября, — сообщает Визиталтай.рф.

Дед Мороз Алтайского края переезжает в город-курорт Белокуриха.
Дед Мороз Алтайского края переезжает в город-курорт Белокуриха.
ООО «Сказочный мир»

Внутри новой резиденции посетителям готовят интерактивные экскурсии «Заволшебничай», а на улице — увлекательное «В гостях у хаски».

Торжественное открытие белокурихинской резиденции Деда Мороза запланировано на воскресный день 15 ноября. А самые нетерпеливые могут посетить сказочного героя уже с 10 ноября.

Для того, чтобы не возникло суеты в праздничные дни, резиденция уже начинает бронирование на ивенты, вплоть до окончания зимы.

Напомним, что Дед Мороз Алтайского края со своей сказочной свитой переехал в главный туристический центр региона, город-курорт Белокуриху.

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