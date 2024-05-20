Так, церемония похорон Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в Тебризе.
Ранее сообщалось, кто будет президентом Ирана после гибели Раиси.
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Напомним, что Эбрахим Раиси погиб в результате крушения вертолета. Иранские власти сообщили, когда пройдут похороны.
Так, церемония похорон Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц пройдет 21 мая в Тебризе.
Ранее сообщалось, кто будет президентом Ирана после гибели Раиси.
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