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Жизнь

Стало известно, когда пришедшее в Алтайский край тепло достигнет своего пика

Период потепления, начавшийся в Алтайском крае, достигнет на этой неделе своего пика в ближайшие выходные.

Первые весенние цветы в Барнауле.
Первые весенние цветы в Барнауле.
Анна Зайкова/altapress.ru.

Как рассказали altapress.ru в региональном Гидрометцентре, если в пятницу, 9 апреля, местами еще возможны небольшие осадки, то затем на всей территории края установится антициклон.

Температуры воздуха в связи с этим продолжат повышаться. При этом в некоторых районах ожидается порывистый ветер до 14−17 метров в секунду.

К выходным в Алтайском крае станет совсем тепло. Дневные температуры составят +8…+13 градусов. В воскресенье и будущий понедельник в крае местами и вовсе будет +17…+18 градусов.

При этом напомним, что в регионе на фоне потепления возможно осложнение паводковой ситуации. В районах Алтайского края вводится режим повышенной готовности.

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