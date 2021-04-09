Стало известно, когда пришедшее в Алтайский край тепло достигнет своего пика

Период потепления, начавшийся в Алтайском крае, достигнет на этой неделе своего пика в ближайшие выходные.

Как рассказали altapress.ru в региональном Гидрометцентре, если в пятницу, 9 апреля, местами еще возможны небольшие осадки, то затем на всей территории края установится антициклон.

Температуры воздуха в связи с этим продолжат повышаться. При этом в некоторых районах ожидается порывистый ветер до 14−17 метров в секунду.

К выходным в Алтайском крае станет совсем тепло. Дневные температуры составят +8…+13 градусов. В воскресенье и будущий понедельник в крае местами и вовсе будет +17…+18 градусов.

При этом напомним, что в регионе на фоне потепления возможно осложнение паводковой ситуации. В районах Алтайского края вводится режим повышенной готовности.