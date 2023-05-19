Стало известно, когда приступят к финальному этапу строительства моста на проспекте Ленина

На данный момент на восьмипролетном путепроводе по проспекту Ленина завершили строительство первой и второй опоры. Начинается подготовка к монтажу пролета между ними.
Всего потребуется смонтировать три пролета.
После окончания монтажа пролетных строений можно будет наглядно оценить габариты будущего моста. В дальнейшем на смонтированных балках будут обустраивать монолитную проезжую часть.
"Это станет финальным этапом перед устройством дорожного полотна, деформационных швов и обустройства самого сооружения", - сообщают в ведомстве.
Параллельно со строительством большого путепровода подрядчик продолжает работы и на других участках моста. Строители возводят третью опору большого путепровода.
"После завершения этих работ начнется обустройство временного стапеля для надвижки пролетного строения между третьей и четвертой опорами", - сообщают власти города.