Стало известно, когда приступят к финальному этапу строительства моста на проспекте Ленина

На большом путепроводе по проспекту Ленина готовятся к монтажу пролетных строений. После него приступят к завершающему этапу строения моста. Об этом сообщает мэрия Барнаула.

На большом путепроводе по проспекту Ленина готовятся к монтажу пролетных строений

На данный момент на восьмипролетном путепроводе по проспекту Ленина завершили строительство первой и второй опоры. Начинается подготовка к монтажу пролета между ними.

Всего потребуется смонтировать три пролета.

После окончания монтажа пролетных строений можно будет наглядно оценить габариты будущего моста. В дальнейшем на смонтированных балках будут обустраивать монолитную проезжую часть.

"Это станет финальным этапом перед устройством дорожного полотна, деформационных швов и обустройства самого сооружения", - сообщают в ведомстве.

Параллельно со строительством большого путепровода подрядчик продолжает работы и на других участках моста. Строители возводят третью опору большого путепровода.