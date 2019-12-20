Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 декабря -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Стало известно, когда РЖД запустит «Ласточку» между Барнаулом и Новосибирском

Два первых в Сибири электропоезда «Ласточка» свяжут Барнаул и Новосибирск в конце 2020 года. Такой срок запуска поездов назвал начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

«Сегодня рассматривается несколько вариантов обновления подвижного состава, в том числе, как минимум, рассчитываем на то, что два состава поездов „Ласточка“ будут запущены примерно в это же время в следующем году между нашими столицами регионов — Новосибирском и Барнаулом», — цитирует «Интерфакс» слова Грицая.

В данный момент ЗСЖД проводит работу по решению вопросов, связанных с эксплуатацией поездов «Ласточка».

После этого «транспортный продукт» планируется презентовать региональным властям.

Ранее altapress.ru сообщал что у РЖД имеется инвестиционный проект строительства скоростной магистрали от Новосибирска до Барнаула стоимостью порядка 76 млрд рублей.

В сентябре этого состоялась демонстрационная поездка «Ласточки», в ходе которой журналисты имели возможность изучить плюсы этого ускоренного электропоезда.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость