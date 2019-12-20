Стало известно, когда РЖД запустит «Ласточку» между Барнаулом и Новосибирском

«Сегодня рассматривается несколько вариантов обновления подвижного состава, в том числе, как минимум, рассчитываем на то, что два состава поездов „Ласточка“ будут запущены примерно в это же время в следующем году между нашими столицами регионов — Новосибирском и Барнаулом», — цитирует «Интерфакс» слова Грицая.