Стало известно, когда РЖД запустит «Ласточку» между Барнаулом и Новосибирском

«Сегодня рассматривается несколько вариантов обновления подвижного состава, в том числе, как минимум, рассчитываем на то, что два состава поездов „Ласточка“ будут запущены примерно в это же время в следующем году между нашими столицами регионов — Новосибирском и Барнаулом», — цитирует «Интерфакс» слова Грицая.
В данный момент ЗСЖД проводит работу по решению вопросов, связанных с эксплуатацией поездов «Ласточка».
После этого «транспортный продукт» планируется презентовать региональным властям.
Ранее altapress.ru сообщал что у РЖД имеется инвестиционный проект строительства скоростной магистрали от Новосибирска до Барнаула стоимостью порядка 76 млрд рублей.
В сентябре этого состоялась демонстрационная поездка «Ласточки», в ходе которой журналисты имели возможность изучить плюсы этого ускоренного электропоезда.