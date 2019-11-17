Стало известно, когда в Алтайский край вернутся 30-градусные морозы

Холода, пришедшие в Алтайский край на этой неделе, как и ожидалось, оказались краткосрочными, однако вскоре морозная погода вернется в Алтайский край.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, согласно предварительному прогнозу, к 20 ноября на районы Алтайского края вновь начнет оказывать влияние арктический антициклон.

В результате на несколько дней в регионе установится морозная погода. Ночные температуры местами будут опускаться к отметке -30 градусов.

Впрочем, перед этим, в крае ожидается «европейская зима». В ближайшие двое суток в крае будет достаточно тепло, местами температуры поднимутся до 0 градусов.

Также ожидаются интенсивные осадки и усиление ветра.