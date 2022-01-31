Стало известно, когда в Алтайский край вернутся снегопады и метели

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, антициклон, оказывающий сейчас влияние на районы края, продержится до 3 февраля.
«После этого регион испытает влияние северо-атлантических циклонов, смещающихся на Восток», — отметила синоптик.
Согласно предварительному прогнозу, осадки вернутся на Алтай 4 февраля. Причем сила снегопадов, судя по всему, будет нарастать постепенно.
Вероятно, что к 7 февраля погода в регионе может приблизиться к штормовой.
Погодные рекорды января
В январе Алтайский край пережил несколько снежных штормов. В отдельные дни на нескольких метеостанциях было зарегистрировано количество осадков, которое побило рекорды за всю историю наблюдений.
Например, новые рекордные значения были зафиксированы в Змеиногорске, Рубцовске, селе Троицком. В среднем высота снежного покрова в крае превысила норму в полтора-два раза, а в отдельных точках — в три раза.
Метели и снегопады обострили ситуацию на дорогах края. В этой связи приходилось перекрывать трассы.