Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
31 января -22°C

Стало известно, когда в Алтайский край вернутся снегопады и метели

Морозная и спокойная погода, установившаяся в Алтайском крае после длительного периода снегопадов и метелей, не задержится в регионе надолго. Уже на следующей неделе жителем края вновь следует ждать осадков.

Метель. Зима. Снег.
Метель. Зима. Снег.
Анна Зайкова

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, антициклон, оказывающий сейчас влияние на районы края, продержится до 3 февраля.

«После этого регион испытает влияние северо-атлантических циклонов, смещающихся на Восток», — отметила синоптик.

Согласно предварительному прогнозу, осадки вернутся на Алтай 4 февраля. Причем сила снегопадов, судя по всему, будет нарастать постепенно.

Вероятно, что к 7 февраля погода в регионе может приблизиться к штормовой.

Метель на трассе.
Метель на трассе.
22.мвд.рф

Погодные рекорды января

В январе Алтайский край пережил несколько снежных штормов. В отдельные дни на нескольких метеостанциях было зарегистрировано количество осадков, которое побило рекорды за всю историю наблюдений.

Например, новые рекордные значения были зафиксированы в Змеиногорске, Рубцовске, селе Троицком. В среднем высота снежного покрова в крае превысила норму в полтора-два раза, а в отдельных точках — в три раза.

Метели и снегопады обострили ситуацию на дорогах края. В этой связи приходилось перекрывать трассы.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости
Вся лента
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость