Стало известно, когда в Алтайский край вернутся снегопады и метели

Морозная и спокойная погода, установившаяся в Алтайском крае после длительного периода снегопадов и метелей, не задержится в регионе надолго. Уже на следующей неделе жителем края вновь следует ждать осадков.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, антициклон, оказывающий сейчас влияние на районы края, продержится до 3 февраля.

«После этого регион испытает влияние северо-атлантических циклонов, смещающихся на Восток», — отметила синоптик.

Согласно предварительному прогнозу, осадки вернутся на Алтай 4 февраля. Причем сила снегопадов, судя по всему, будет нарастать постепенно.

Вероятно, что к 7 февраля погода в регионе может приблизиться к штормовой.

Метель на трассе. 22.мвд.рф

Погодные рекорды января

В январе Алтайский край пережил несколько снежных штормов. В отдельные дни на нескольких метеостанциях было зарегистрировано количество осадков, которое побило рекорды за всю историю наблюдений.

Например, новые рекордные значения были зафиксированы в Змеиногорске, Рубцовске, селе Троицком. В среднем высота снежного покрова в крае превысила норму в полтора-два раза, а в отдельных точках — в три раза.

Метели и снегопады обострили ситуацию на дорогах края. В этой связи приходилось перекрывать трассы.