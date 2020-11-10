Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
10 ноября 3°C
Жизнь

Стало известно, когда в Алтайском крае ляжет снег, который не растает

Постоянный снежный покров, как ожидается, установится в Алтайском крае уже на текущей неделе. Таков предварительный прогноз синоптиков.

Уборка снега.
Уборка снега.
Анна Зайкова, altapress.ru

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, по имеющимся данным, в большинстве районов края снег ляжет в ночь с 13 на 14 ноября.

До этого в течение ближайших дней погода в регионе будет очень нестабильной.

Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления.

На 10 ноября в регионе передано штормовое предупреждение.

Следы на снегу.
Следы на снегу.
Михаил Хаустов

В крае во вторник ожидается сильный ветер 12−17 метров в секунду, местами порывы до 18−23 метров, по югу и востоку местами порывы до 25−27 метров в секунду.

Не исключено, что в течение недели штормовая погода повторится.

Напомним, что на минувших выходных в Алтайском крае было очень тепло. Местами в южных районах температура воздуха вплотную подобралась к отметке в +20 градусов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость