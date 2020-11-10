Стало известно, когда в Алтайском крае ляжет снег, который не растает

Постоянный снежный покров, как ожидается, установится в Алтайском крае уже на текущей неделе. Таков предварительный прогноз синоптиков.

Как рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых, по имеющимся данным, в большинстве районов края снег ляжет в ночь с 13 на 14 ноября.

До этого в течение ближайших дней погода в регионе будет очень нестабильной.

Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололедные явления.

На 10 ноября в регионе передано штормовое предупреждение.

Следы на снегу. Михаил Хаустов

В крае во вторник ожидается сильный ветер 12−17 метров в секунду, местами порывы до 18−23 метров, по югу и востоку местами порывы до 25−27 метров в секунду.

Не исключено, что в течение недели штормовая погода повторится.

Напомним, что на минувших выходных в Алтайском крае было очень тепло. Местами в южных районах температура воздуха вплотную подобралась к отметке в +20 градусов.