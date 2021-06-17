Стало известно, когда в Алтайском крае наступит пик аномальной жары и куда потом уйдет зной

«17 и 18 июня аномально жаркая погода будет наблюдаться на большей части территории края, а уже 19 июня жара сместится в восточные районы, а на западе температура станет ниже», — отметила собеседница.
Отметим, что в четверг и пятницу столбики термометров в регионе поднимутся до отметки в +35, а местами и до +37 градусов.
Со спадом жары в Алтайском крае ожидаются осадки, местами по западу ливневые дожди и грозы. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду.
По словам Людмилы Сырых, не исключено, что на 19 июня в регионе будет передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.
В настоящее время в крае действуют два штормовых предупреждения.
Одно связано с аномально жаркой погодой, второе — с высокой пожароопасностью.