Стало известно, когда в Алтайском крае наступит пик аномальной жары и куда потом уйдет зной

Пик аномально жаркой погоды в Алтайском крае придется на 17 и 18 июня, рассказала altapress.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

«17 и 18 июня аномально жаркая погода будет наблюдаться на большей части территории края, а уже 19 июня жара сместится в восточные районы, а на западе температура станет ниже», — отметила собеседница.

Отметим, что в четверг и пятницу столбики термометров в регионе поднимутся до отметки в +35, а местами и до +37 градусов.

Со спадом жары в Алтайском крае ожидаются осадки, местами по западу ливневые дожди и грозы. Также прогнозируется шквалистое усиление ветра до 22 метров в секунду.

Гроза. Михаил Хаустов

По словам Людмилы Сырых, не исключено, что на 19 июня в регионе будет передан прогноз-консультация о неблагоприятных погодных условиях.

В настоящее время в крае действуют два штормовых предупреждения.

Одно связано с аномально жаркой погодой, второе — с высокой пожароопасностью.