Стало известно, когда в Алтайском крае потеплеет до +25 градусов

В последние дни апреля в Алтайском крае ожидают почти летнюю погоду. Местами воздух прогреется до +25 градусов и будет преимущественно без осадков.

24 апреля, в субботу, температура ночью по краю будет составлять −2… −7 градусов, днем потеплеет до +12.

25 апреля ожидается в ночь −1… −6 градусов, днем термометры покажут уже +10… +15 градусов.

В понедельник, 26 апреля, синоптики обещают до +11… +16 градусов, местами по западу будет до +21.

27 апреля, по данным начальника отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмилы Сырых, местами в край придет настоящее летнее тепло до +25 градусов.

Такая теплая погода продержится вплоть до 29 апреля.

Ранее синоптики предупреждали, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.

Паводок на Алтае 2021

На основных реках края наблюдаются остаточные забереги, редкий ледоход на участках Чарыша, Оби (у Камня-на-Оби), Чумыше, Катуни и Тогуле.

В основном реки уже очистились.

На всех водных объектах наблюдаются незначительные колебания уровней и существенного изменения динамики не прогнозируется, отмечают в МЧС.