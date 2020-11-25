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Жизнь

Стало известно, когда в Барнауле начнут строить снежный городок

С 5 декабря на пешеходной зоне ул. Мало-Тобольской начнут строить снежный городок. Улицу украсят новыми светящимися фигурами в виде героев детских сказок и мультфильмов, рассказали в администрации Барнаула.

Новогодние плакаты для украшения Барнаула, 2020-2021 год.
Новогодние плакаты для украшения Барнаула, 2020-2021 год.
barnaul.org

На праздничной площадке установят шестиметровую светодиодная ель с большими снежинками и шарами, световой потолок, а также планируется установка восьми ледовых барельефов, двух малых детских горок.

Как и в прошлом году появятся украшения по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».

Разнообразят площадку и новыми световыми фигурами — семь елей и 20 известных героев детских сказок и мультфильмов («Ну, погоди», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Летучий корабль», «Серебряное копытце»).

Завершить работы планируется к 20 декабря.

Впервые на Мало-Тобольской будут работать 14 предприятий общепита.

Ранее стало известно, как украсят главную новогоднюю площадку Барнаула.

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