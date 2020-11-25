Стало известно, когда в Барнауле начнут строить снежный городок

На праздничной площадке установят шестиметровую светодиодная ель с большими снежинками и шарами, световой потолок, а также планируется установка восьми ледовых барельефов, двух малых детских горок.
Как и в прошлом году появятся украшения по мотивам сказки «Двенадцать месяцев».
Разнообразят площадку и новыми световыми фигурами — семь елей и 20 известных героев детских сказок и мультфильмов («Ну, погоди», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Летучий корабль», «Серебряное копытце»).
Завершить работы планируется к 20 декабря.
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